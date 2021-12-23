Беременная жена Макаревича под давлением мужа призналась в любви к России

Эйнат Кляйн, супруга российского музыканта Андрея Макаревича, сейчас вместе с ним живёт в России. И регулярно постит в соцсетях сообщения о "крепких русских морозах" и сугробах "по колено".

"-20! Минус двадцать! Забавно, что такие цифры на термометре вводят меня в оцепенение только в городских условиях", — восторгается Кляйн, иллюстрируя пост фото, на котором она гуляет без шапки.

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Для израильтянки Эйнат на родине супруга всё непривычно и двадцатиградусные морозы, несомненно, — серьёзное испытание. Тем более что сейчас, по сведениям ТГ-канала "НеМалахов", женщина ждёт своего первенца.

А звёздный супруг, который уже трижды папа, старается привить ей, иностранке, любовь к России:

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