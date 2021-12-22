Барбара Брыльска получила серьёзную травму позвоночника

Звезда фильма "Иронии судьбы, или С лёгким паром" Барбара Брыльска пожаловалась, что из-за травмы не может увидеться ни с родными, ни с поклонниками.

Польская и российская актриса Барбара Брыльска призналась, что сломала позвоночник.

Эта серьёзная травма не позволяет ей выйти на публику. Даже встречу с близкими артистка пока не может себе позволить.

О своих проблемах со здоровьем актриса рассказала, когда журналист портала PopCornNews предложил артистке дать интервью.

"Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник… вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", — посетовала актриса, которая стала символом новогодних праздников в России.

Слухи о том, что 80-летнюю актрису поразило онкологическое заболевание, Барбара не подтвердила. Знаменитую Надю из "Иронии судьбы" такие предположения напугали. Она также пожаловалась на радикулит.

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