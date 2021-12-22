Анфиса Чехова опубликовала смелую фотосессию в своей шикарной кровати. Телеведущая сфотографировалась в изысканном комплекте для сна, резвясь на простыне, усыпанной лепестками цветов.
Анфиса Чехова часто балует подписчиков "огненным" контентом. Звезда ТВ обычно выбирает в качестве антуража для съёмок свою квартиру или гостиничные номера.
В этот раз знаменитость устроила дерзкую фотосессию в своей спальне. Она усыпала "царское ложе" с мягким изголовьем лепестками цветов и продемонстрировала милые хулиганские позы.
Облачилась представительница селебрити в комплект из шортиков и маечки, украшенной кружевами.
"Дело было вечером. Делать было нечего", — подписала кадры телеведущая, которой 21 декабря исполнилось 44 года.
Фолловеры осыпали Чехову комплиментами.
"Вы прекрасная красотка, Анфиса";
"Потрясающе выглядите";
"Как редко вижу такую красоту", — написали интернет-пользователи под постом звезды.
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