Анфиса Чехова поделилась пикантными снимками из постели

Анфиса Чехова опубликовала смелую фотосессию в своей шикарной кровати. Телеведущая сфотографировалась в изысканном комплекте для сна, резвясь на простыне, усыпанной лепестками цветов.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова часто балует подписчиков "огненным" контентом. Звезда ТВ обычно выбирает в качестве антуража для съёмок свою квартиру или гостиничные номера.

В этот раз знаменитость устроила дерзкую фотосессию в своей спальне. Она усыпала "царское ложе" с мягким изголовьем лепестками цветов и продемонстрировала милые хулиганские позы.

Облачилась представительница селебрити в комплект из шортиков и маечки, украшенной кружевами.

"Дело было вечером. Делать было нечего", — подписала кадры телеведущая, которой 21 декабря исполнилось 44 года.

Фолловеры осыпали Чехову комплиментами.

"Вы прекрасная красотка, Анфиса"; "Потрясающе выглядите"; "Как редко вижу такую красоту", — написали интернет-пользователи под постом звезды.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.