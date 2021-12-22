Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"

32-летняя супруга Евгения Петросяна неожиданно рассказала о своём старшем "сыне". Татьяна Брухунова поздравила пятилетнего мальчика с днём рождения.

Выяснилось, что ребёнок по имени Влад не родной, а крёстный сын Татьяны. Она крестила наследника своей лучшей подруги, которая работает фотографом в городе Тула (родной город Татьяны). Жена юмориста написала в адрес ребёнка трогательные слова.

"С днем рождения моя радость! Мой крестник! Такой еще маленький, но уже серьезный. Люблю тебя сильно! Будь здоров. Это главное, а об остальном мы с твоими родителями позаботимся", — написала Татьяна под фото с мальчиком.

У самой Брухуновой в браке с Евгением Петросяном наследник родился 13 марта 2020 года. Мальчик унаследовал черты артиста. Татьяна периодически делится с интернет-аудиторией фото и видео с Ваганом Евгеньевичем.

Молодая женщина периодически устраивает сыну "дни рождения". Ребёнка фотографируют рядом с праздничным тортом раз в несколько месяцев. Мальчик на фото традиционно задувает свечи.

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