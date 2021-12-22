EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин
Илон Маск: Россия запрашивает безумные деньги за доставку на МКС
Григорий Лепс отметил развод в Италии
В Госдуме оценили жалобу "Нафтогаза" на "Газпром": Украину никто не спрашивает
Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену
Чумаков оценил перспективы разработки прививки от всех штаммов COVID-19
Автоэксперт оценил законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Власти Японии обеспокоены: растет число заражённых COVID-19 на базе ВМС США

Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"

Шоу-бизнес

32-летняя супруга Евгения Петросяна неожиданно рассказала о своём старшем "сыне". Татьяна Брухунова поздравила пятилетнего мальчика с днём рождения.

Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"

Выяснилось, что ребёнок по имени Влад не родной, а крёстный сын Татьяны. Она крестила наследника своей лучшей подруги, которая работает фотографом в городе Тула (родной город Татьяны). Жена юмориста написала в адрес ребёнка трогательные слова.

"С днем рождения моя радость! Мой крестник! Такой еще маленький, но уже серьезный. Люблю тебя сильно! Будь здоров. Это главное, а об остальном мы с твоими родителями позаботимся", — написала Татьяна под фото с мальчиком.

У самой Брухуновой в браке с Евгением Петросяном наследник родился 13 марта 2020 года. Мальчик унаследовал черты артиста. Татьяна периодически делится с интернет-аудиторией фото и видео с Ваганом Евгеньевичем.

Молодая женщина периодически устраивает сыну "дни рождения". Ребёнка фотографируют рядом с праздничным тортом раз в несколько месяцев. Мальчик на фото традиционно задувает свечи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

С кем встречалась Татьяна Брухунова до Евгения Петросяна
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"
Моргенштерн удалил с YouTube свой клип после нападок СК
Эксперт Белогорьев ответил на обвинения Польши в адрес России из-за газа
Николай Лазарев: "Театр не имеет права отбирать у людей надежду!"
Мясников вывел знаменитых антиваксеров на чистую воду: "Подленько выходит"
Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Арт-терапия – средство от ужасов изоляции
Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин
Илон Маск: Россия запрашивает безумные деньги за доставку на МКС
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников