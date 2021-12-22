Жена Константина Ивлева рассказала о своей беременности

Молодая супруга знаменитого шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева рассказала, как и когда ей удалось забеременеть. Валерия Куденкова призналась изданию Starhit, что у неё не получалось забеременеть на протяжении нескольких месяцев, хоть пара и предпринимала все усилия для этого.

Константин Ивлев тоже неоднократно говорил о том, что мечтает о детях от молодой жены. С этой целью он занялся собой, похудел на 30 кг и обзавёлся загородным коттеджем для семьи.

Его жена призналась, что их попытки завести ребёнка увенчались успехом лишь во время поездки на Мальдивы.

"Как ни странно, случилось это тогда, когда я больше всего этого не ожидала. Я прям вообще расслабилась", — откровенничала Валерия.

Супруга Ивлева рассказала, что кто-то из знакомых искренне порадовался за неё, а кто-то удивился, что она забеременела так быстро, чем привёл её в негодование.

"Быстро? Мне вообще-то 30, а детей не было! Ни-ког-да! Этот ребенок долгожданный для меня! И все, как я мечтала! В браке! В любви", — делилась признаниями Валерия Куденкова.



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