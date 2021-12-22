Марию Миронову заподозрили в расставании с молодым супругом

Юрист объяснил, что могло заставить Марию Миронову уволить мужа из своей компании.

Актриса Мария Миронова пробует свои силы в кондитерском бизнесе. Она организовала производство детского зефира "Миро Нова Свит Арт".

Молодой актёр Андрей Сорока, которого давно записали Мироновой в мужья, стал генеральным директором фирмы. Тогда возникли новые поводы думать о том, что пара состоит в близких отношениях.

Совместный бизнес, однако, длился недолго. Сорока ушёл с поста руководителя компании.

Опытные специалисты видят за этим увольнением признак разлада отношений в актёрском союзе. В примёр приводят ситуацию с Полиной Гагариной. Её разрыв с супругом журналисты вычислили по увольнению Дмитрия Исхакова.

"Да, смена директора может быть следствием изменений в отношениях супругов — мы часто сталкиваемся с подобным, Если брачные отношения прекращаются, это неизбежно ведет к смене "власти": экс-супруги, как правило, не хотят иметь дел друг с другом. - цитирует слова юриста Михаила Алексеева "Комсомольская правда".

Впрочем, уход с поста Сороки может быть связан и с другими причинами. Не исключено, что кондитерский бизнес мог просто столкнуться с трудностями.

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