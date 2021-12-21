Собчак о штрафе "Муз-ТВ" за гей-пропаганду: "Смешались люди, конфетти, Бузова"

Басманный суд Москвы оштрафовал "Муз-ТВ" на один миллион рублей. Поведение Филиппа Киркорова и Давида Манукяна было признано не соответствующим образам мужчин традиционной половой ориентации.

Басманный районный суд Москвы опубликовал решение о штрафе в один млн. рублей телеканалу "Муз-ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

Журналистка приводит текст результатов экспертизы, которую провел "Центр специальных исследований и экспертиз".

"Нагиев, увидев Киркорова и Манукяна, крикнул "Горько" несколько раз, а Собчак сказала блогеру: "После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно", — гласит выдержка из заключения экспертов.

Нарекания специалистов вызвали образы гостей премии мужского пола, которые имели "традиционные женские особенности": длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и т. д.

"Аааааа! Умоляю! Я не могу это читать одна!… Смешались люди, конфетти, Бузова!" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

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