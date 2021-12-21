В Сеть попали кадры с избиением фигуриста Дмитрия Соловьёва

Звезда шоу "Ледниковый период" Дмитрий Соловьёв пострадал в драке. Видеокамера запечатлела момент нападения. Причиной потасовки стало оскорбление девушки спортсмена.

Личности нападавших уже установлены, они задержаны. После инцидента с избиением олимпийского чемпиона стражи правопорядка задержали 18-летнего Владислава Смирнова и 18-летнего Владислава Яковцева.

Видео разместил Телеграм-канал Baza.

Один из свидетелей драки убеждал агрессоров не начинать потасовку.

"Ты знаешь, кто я такой", — заявлял зачинщик драки. "Братишка, он — Олимпийский чемпион, он за нас выступал. Он за нас", — увещевал мужчина своего приятеля.

Тот, однако, был настроен крайне недоброжелательно по отношению к фигуристу. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Попытка урегулировать конфликт без применения физической силы не удалась.

Ранее стало известно, что прошлой ночью фигурист отдыхал со своей девушкой в караоке-баре. Для 32-летней звезды фигурного катания вечер закончился травмами. Чемпиону понадобилась медицинская помощь после агрессии молодых людей. Сообщалось, что Соловьёв пытался заступиться за свою спутницу кёрлингистку Анну Сидорову.

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