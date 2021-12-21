Успенскую возмутили слова самоуверенной Бузовой

Любовь Успенская отчитала Ольгу Бузову за её заявления на церемонии вручения премии телеканала Fashion TV.

Ольга Бузова задела на светском мероприятии не только бывшего мужа Дмитрия Тарасова, но и других артистов, присутствующих на празднике.

Знаменитость заявила со сцены, что светский раут можно покинуть, так как без неё делать на церемонии будет нечего.

Бузова объяснила, что сама не собирается весь вечер тратить на одно мероприятие, поэтому порекомендовала гостям тоже отправляться по своим делам, как только они послушают её и выступление группы "Иванушки International".

Как сообщает издание "Семь дней", слова Бузовой уязвили Любовь Успенскую, которая вышла на сцену вслед за самовлюблённой представительницей селебрити.

"Я хочу сказать по поводу Ольги Бузовой. Когда она сказала, что после её выступления можно уходить. Такой самоуверенной женщины я еще не видела!" — выразила своё негодование Успенская, поднявшись на сцену.

Николай Басков с иронией заявил, что после выступления Бузовой он обычно так и поступает.

Бузова за короткое время сумела спровоцировать целых два скандала. Особенно досталось экс-супругу звезды Дмитрию Тарасову, который, по убеждению Ольги, кусает себе локти от того, что потерял "леди совершенство".

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