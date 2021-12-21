EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США рассказали о забытом "супертанке" СССР
Зеленский: Путин для меня не бог, чтобы в него верить
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Путин и Шольц побеседовали по поводу предложения РФ о гарантиях безопасности
Сход лавины в Южной Осетии: пятеро российских военных оказались под снегом
"Одноклассники" опубликовали рейтинг самых общительных российских городов
Врач назвал два симптома для отличия "омикрона" от простуды
Отец девятилетней студентки МГУ совершил нападение на заведующего кафедрой
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате

Успенскую возмутили слова самоуверенной Бузовой

Шоу-бизнес

Любовь Успенская отчитала Ольгу Бузову за её заявления на церемонии вручения премии телеканала Fashion TV.

Успенскую возмутили слова самоуверенной Бузовой

Ольга Бузова задела на светском мероприятии не только бывшего мужа Дмитрия Тарасова, но и других артистов, присутствующих на празднике.

Знаменитость заявила со сцены, что светский раут можно покинуть, так как без неё делать на церемонии будет нечего.

Бузова объяснила, что сама не собирается весь вечер тратить на одно мероприятие, поэтому порекомендовала гостям тоже отправляться по своим делам, как только они послушают её и выступление группы "Иванушки International".

Как сообщает издание "Семь дней", слова Бузовой уязвили Любовь Успенскую, которая вышла на сцену вслед за самовлюблённой представительницей селебрити.

"Я хочу сказать по поводу Ольги Бузовой. Когда она сказала, что после её выступления можно уходить. Такой самоуверенной женщины я еще не видела!" — выразила своё негодование Успенская, поднявшись на сцену.

Николай Басков с иронией заявил, что после выступления Бузовой он обычно так и поступает.

Бузова за короткое время сумела спровоцировать целых два скандала. Особенно досталось экс-супругу звезды Дмитрию Тарасову, который, по убеждению Ольги, кусает себе локти от того, что потерял "леди совершенство".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бузова обратилась к бывшему мужу на премии Fashion TV. «Он машет с галерки…»
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В Сеть попали кадры с избиением фигуриста Дмитрия Соловьёва
Депутат Госдумы Селезнёв назвал причины рекордного роста цен на газ в Европе
Успенскую возмутили слова самоуверенной Бузовой
Отец Алисы Тепляковой сказал после драки: "1,5 часа пытали ребёнка"
В США рассказали о забытом "супертанке" СССР
Киркоров объяснил, о чём хотел бы спросить Путина
Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе
Бузова поддержала Соловьёва, избитого неизвестными ночью
Зеленский: Путин для меня не бог, чтобы в него верить
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Популярное
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным

Адвокат объяснил, почему расторжение брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой прошло так гладко.

Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Шоу-бизнес
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников