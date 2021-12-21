Бузова поддержала Соловьёва, избитого неизвестными ночью

Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила свою безоговорочную поддержку фигуристу Дмитрию Соловьёву, которого прошлой ночью избили трое злоумышленников.

Телеведущая призналась, что случившееся для неё - полная неожиданность, и пообещала оказать пострадавшему фигуристу всевозможную поддержку и помощь.

"Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме. Сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой, и, если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю всё возможное и невозможное для него. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьёй", — сказала Бузова, слова которой приводит "Спорт-Экспресс".

Фигурист Дмитрий Соловьёв был жестоко избит тремя нападавшими ночью 21 декабря на улице в центре Москвы, после того, как попытался заступиться за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Трое неизвестных, избивших Соловьёва, задержаны полицией, а сам спортсмен госпитализирован в Боткинскую больницу.

В 2020 году Дмитрий Соловьёв был партнёром Ольги Бузовой в шоу "Ледниковый период". Пара завоевала приз зрительских симпатий.

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