Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила свою безоговорочную поддержку фигуристу Дмитрию Соловьёву, которого прошлой ночью избили трое злоумышленников.

Телеведущая призналась, что случившееся для неё - полная неожиданность, и пообещала оказать пострадавшему фигуристу всевозможную поддержку и помощь.

Фигурист Дмитрий Соловьёв был жестоко избит тремя нападавшими ночью 21 декабря на улице в центре Москвы, после того, как попытался заступиться за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Трое неизвестных, избивших Соловьёва, задержаны полицией, а сам спортсмен госпитализирован в Боткинскую больницу.

В 2020 году Дмитрий Соловьёв был партнёром Ольги Бузовой в шоу "Ледниковый период". Пара завоевала приз зрительских симпатий.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев - "If You Go Away". Ледниковый период 2020. 21.11.2020