Брухунова показала дорогой подарок, который сделал ей Петросян

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, не смогла отказать себе в удовольствии похвастаться перед подписчиками дорогостоящим подарком от своего знаменитого супруга.

В сторис на своей странице в Instagram Брухунова продемонстрировала презент, который получила от мужа, когда они ездили на спектакль в театр Наций. Этим подарком оказался новый iPhone 13 Pro Mas. Модель лазурно-голубого цвета, имеющая память 512 ГБ, стоит порядка 140 тысяч рублей.

Жена Петросяна призналась, что подарок оказался для неё неожиданным.

"Полезла в антракте за водой, а тут вон оно что… Подарочек мне спрятан", — похвасталась Брухунова.

Татьяна Брухунова, в течение долгого времени занимавшая должность помощницы Евгения Петросяна, стала его законной супругой в декабря 2019 года. В 2020 году у пары родился сын Ваган. Ради женитьбы на Брухуновой Петросян развёлся со своей прежней женой, Еленой Степаненко, с которой у них до сих пор не получается разделить всё имущество.

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