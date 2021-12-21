Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, не смогла отказать себе в удовольствии похвастаться перед подписчиками дорогостоящим подарком от своего знаменитого супруга.
В сторис на своей странице в Instagram Брухунова продемонстрировала презент, который получила от мужа, когда они ездили на спектакль в театр Наций. Этим подарком оказался новый iPhone 13 Pro Mas. Модель лазурно-голубого цвета, имеющая память 512 ГБ, стоит порядка 140 тысяч рублей.
Жена Петросяна призналась, что подарок оказался для неё неожиданным.
"Полезла в антракте за водой, а тут вон оно что… Подарочек мне спрятан", — похвасталась Брухунова.
Татьяна Брухунова, в течение долгого времени занимавшая должность помощницы Евгения Петросяна, стала его законной супругой в декабря 2019 года. В 2020 году у пары родился сын Ваган. Ради женитьбы на Брухуновой Петросян развёлся со своей прежней женой, Еленой Степаненко, с которой у них до сих пор не получается разделить всё имущество.
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