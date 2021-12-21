Градского уговаривали уйти из шоу "Голос" незадолго до смерти

Представители Первого канала предлагали Александру Градскому покинуть шоу "Голос" незадолго до его госпитализации. Маэстро посчитал это унизительным и продолжил работать, несмотря на плохое самочувствие.

По информации Telegram-канала Baza, Градский отверг совет руководства телеканала сделать замену на шоу "Голос". Музыкант ни за что не хотел признавать поражение и добровольно отказываться от наставничества в популярном проекте.

"Первый канал" организовывал 72-летнему артисту специальную медицинскую перевозку. Его доставляли на съёмки на коляске, а после перекладывали на специальные носилки. Маэстро стремился довести свои проекты до конца, поэтому и слышать не хотел об отдыхе.

Артист заболел COVID-19 в конце лета этого года. После выписки из больницы Градский не дал своему организму времени на восстановление и активно включился в работу.

Последние съёмки шоу для Градского состоялись 17 ноября. 28 ноября музыкант скончался. Причиной смерти стал инфаркт мозга.

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