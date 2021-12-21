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Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва

Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина, которую в своих шоу не устаёт клеймить Владимир Соловьёв, опубликовала кадры, в которых журналист предстаёт не в лучшем свете.

Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва

Мария Шукшина, которую в недавнем фильме RT объявили "врагом народа" за её взгляды на вакцинацию, нашла чем ответить своим обидчикам.

Артистка разместила в своём Instagram-аккаунте фрагмент видео из старой передачи с участием главного пропагандиста страны.

"Владимир Соловьёв в программе "Два против одного", — подписала кадры Мария в своём Instagram-аккаунте.

На видео приводится "досье" на телеведущего, в котором говорится, что Соловьёв — член президиума еврейского конгресса и изучает Каббалу (разновидность иудаизма).

В передаче Владимир Рудольфович презентует свою книгу под названием "Евангелие от Соловьёва".

"Книга написана от лица демона. И Евангелие, потому что она — благая весть для демона, которым является приход антихриста. Здесь было интересно показать, что в этой книге два демона. Первый демон — это Владимир Соловьёв, второй демон — Билл Гейтс, и они служат антихристу", — объясняет Соловьёв в программе.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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