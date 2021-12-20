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"Ситуация выходит из-под контроля": Анна Седокова высказалась о "ковиде"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова регулярно радует своих подписчиков, выкладывая в Instagram романтичные фото с отдыха в Монако, куда она не так давно улетела с молодым человеком, чтобы отметить свой день рождения. Однако последний ее пост немало озадачил поклонников своей серьезностью — Анна стала не на шутку волноваться, что "окно в Европу" может закрыться из-за появления нового штамма коронавируса.

"Ситуация выходит из-под контроля": Анна Седокова высказалась о "ковиде"

"Премьер Израиля заявил о начале пятой волны короновируса. Пятой. Так странно, но я до сих пор не могу привыкнуть. Здесь в Монако все ходят в масках на улицах. Штраф 100 евро, если полицейский увидит тебя без. За приспущенную, правда, ругаются редко, но замечание сделают. И простят на первый раз", — с горечью отмечает Анна.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" призналась, что перелет ей дался тяжело, поскольку маску не разрешают снимать. "Даже в перелёте 12 часов ты можешь снять маску, только когда ешь. Когда пьёшь, просят ускориться и надеть ее обратно".

Певица отмечает, что антиковидные ограничения введены и в Монако, например, для посещения баров, ресторанов или даже ярмарки в порту требуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации. Однако признает, что такие меры необходимы, ведь от заражения никто не застрахован.

"В Швеции начали вживлять себе чипы с COVID-паспортами, и скоро их будут так же спокойно сканировать, как и температуру на входе. Как ты думаешь что будет дальше?" — спрашивает Анна подписчиков.

Поклонники постарались развеять печальные мысли своего кумира:

"Все будет хорошо, надеемся только на хорошее. Будет Чистое зеркало, начнется белая полоса удач, и забудется всё это, как страшный сон".

 

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Автор: Ирина Гусакова
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