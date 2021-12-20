Лепс обратился к зрителям на концерте с неприличным предложением

Российский исполнитель Григорий Лепс обратился к зрителям, присутствовавшим на его концерте, со странным предложением. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», певец предложил желающим проверить его эрекцию во время выступления в «Крокус Сити Холле» в Москве.

«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», – сказал 59-летний музыкант после того, как прошёлся по сцене, держа в руках микрофон.

Зрители обратили внимание и на другие странности в поведении артиста: он курил прямо во время своего выступления, часто сморкался, бросая после этого грязные салфетки прямо на сцену. Затем музыкант протёр бумажным платком свою обувь, а после этого этим же платком вытер и лицо.



Несмотря на некоторые странности в поведении Лепса на сцене, концерт, по отзывам зрителей, прошёл хорошо.



Через день после этого концерта должно было состояться расторжение брака Лепса с его женой, Анной Шашлыковой, с которой исполнитель прожил вместе 21 год.



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