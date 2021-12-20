Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом

Наследница Евгений Петросяна резко поменяла отношение к знаменитому отцу. Женщина отказывается общаться с родителем после его женитьбы на Татьяне Брухуновой.

Викторина Петросянц хорошо относилась к Елене Степаненко, однако брак отца на молодой женщине она восприняла в штыки.

Как сообщает издание "Дни.ру", мать Викторины умерла после аварии вскоре после появления на свет ребёнка. Оставшаяся без матери девочка тепло общалась с отцом. Она мечтала стать балериной, однако Евгений Ваганович отговорил наследницу от такого решения.

Викторина окончила исторический факультет МГУ и занималась выставочной деятельностью. После замужества женщина уехала в Нью-Йорк, где у неё родились сыновья — Андрей и Марк. У 53-летней наследницы юмориста уже есть внук.

Раскол в семье произошёл после того, как Петросян решил жениться на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Викторина приняла сторону Степаненко и прекратила всякое общение с отцом. Дочь артиста даже не поздравила родителя с рождением сына.

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