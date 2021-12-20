Кудрявцева расстроена новостью о разводе Лепса

Телеведущая Лера Кудрявцева высказала своё мнение по поводу развода музыканта Григория Лепса. Звезду удивляет и возмущает желание мужчин развестись после 20 лет совместной жизни, о чём она заявила на канале НТВ, в программе "Звёзды сошлись".

Гость телешоу, Андрей Григорьев-Апполонов из группы "Иванушки International" выразил мнение, что много лет в браке с одним человеком не каждый может вынести.

"20 лет, проведенные в браке — это огромный срок. Другое дело, что замучились они уже, наверное", — сказал Григорьев Апполонов.

В ответ на это высказывание Лера Кудрявцева не смогла промолчать, выразив своё искренне возмущение такой позицией.

"В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь", — отреагировала ведущая.

20 декабря запланировано начало бракоразводного процесса Григория Лепса и его супруги, Анны Шаплыковой, в ходе которого ими будет проведён раздел бизнеса и совместно нажитого имущества.

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