Безруков высказался о QR-кодах в театрах

Сергей Безруков подробно объяснил, как зрителю попасть на спектакль в театр с учётом новых требований, связанных с QR-кодами.

Современному зрителю надо очень любить театр, чтобы преодолеть все препятствия, связанные с коронавирусными ограничениями.

Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте.

Под видео со своим младшим сыном Василием (ребёнок родился в июле 2021 года) Сергей Безруков разместил серьёзную информацию о QR-кодах.

Народный артист России попытался максимально просто объяснить новые правила посещения театра.

"Во-первых, скажу сразу — детям эти коды не нужны. Во-вторых, если вы привиты от ковида и срок вакцинации еще не закончился (а его действие рассчитано на год), то у вас нет проблем. В-третьих, если вы переболели, а прививаться еще рано, то вы тоже можете получить QR-код на госуслугах. В-четвертых, если у вас прошла только первая фаза прививки и сертификат с кодом вам еще не положен, то надо сделать ПЦР тест и в случае отрицательного результата — добро пожаловать (welcome)!" — написал актёр в своём микроблоге.

Безруков преподносит информацию так, будто рассказывает о простой формальности, в то время как для многих новые требования представляются серьёзным препятствием на пути к театральному досугу.

Завершаются его рекомендации просьбой надеть маску на входе в театр.

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