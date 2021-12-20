Вчера в Париже прошел финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение".
Россию на нём представляла Таня Меженцева с песней Mon ami.
Шоу транслировал канал "Карусель".
Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место. Что стало для юной вокалистки явным прогрессом, ведь во время своего первого участия в Евровидении — в 2019 году она пела дуэтом с Денберелом Ооржаком — ей досталось 13 место.
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