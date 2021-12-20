Стали известны итоги детского Евровидения: до "тройки" сильно не дотянули

Вчера в Париже прошел финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение".

Россию на нём представляла Таня Меженцева с песней Mon ami.

Стали известны итоги детского Евровидения: до "тройки" сильно не дотянули

Шоу транслировал канал "Карусель".

Победила на конкурсе представительница Армении Malеna с песней Qami Qami.

На втором месте — Польша.

На третьем — Франция.

Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место. Что стало для юной вокалистки явным прогрессом, ведь во время своего первого участия в Евровидении — в 2019 году она пела дуэтом с Денберелом Ооржаком — ей досталось 13 место.