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Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову

Шоу-бизнес

Звезда 90-х Лариса Черникова всего три года прожила с мужем Андреем. Певица так и не смогла до конца оправиться после трагической и загадочной смерти супруга.

Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову

Лариса Черникова предпочитала хранить в тайне от публики свою личную жизнь. В интервью с Борисом Корчевниковым исполнительница объяснила, что воспоминания о прошлом для неё слишком болезненны.

Особенно страшный след в жизни певицы оставила смерть её первого мужа, кончина которого потрясла женщину до глубины души.

"Он был старше меня. Относился ко мне не только как к жене, но и как к дочери. Всегда меня жалел. Хотел, чтобы моя жизнь с ним была легкой. Он был мой земной ангел…" — рассказала Черникова в программе "Судьба человека".

Брак с первым мужем длился три года — с 1993-го по 1996-й. Тело супруга певицы нашли случайно на могиле отца. До сих пор не раскрыта тайна этой загадочной смерти. Черникову убеждали, что мужчина ушёл из жизни добровольно, но певица отказывается в это верить.

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Лариса Черникова - Я люблю тебя, Дима (Влюблённый самолёт)
Автор: Елена Былкина
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