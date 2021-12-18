Билан раскаивается в своей излишней откровенности

Российский исполнитель Дима Билан признался, что жалеет о своей излишней открытости и откровенности с представителями прессы. По его мнению, публичная личность должна больше скрывать свою частную жизнь и быть более скрытной.

Своим мнением по поводу общения с прессой Билан поделился с Максимом Галкиным в его YouTube шоу «Музыкалити».

Певец вспомнил, как года два назад он выступал в Самаре в состоянии алкогольного опьянения. После этого музыкант давал публичные извинения, рассказывал свою версию произошедшего и организаторам, и зрителям. Мучаясь чувством стыда, Билан позднее выступил в Самаре бесплатно, в добавок к этому он на свои деньги купил самарской больнице медицинское оборудование.

«Считаю, что это ошибка. Потому что спустя время и года, раз и накрывает! Думаешь: „Какого хрена*** я все про себя рассказал?“» , - выразил сожаление исполнитель.

Похожий случай произошёл недавно, когда в Сеть попало видео с нетрезвым Биланом, поющим на закрытой вечеринке.

По его словам, он опять совершил ту же ошибку – просил у всех прощения, хотя заметной реакции после этого ни от кого не последовало.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Билан сейчас не «светит» ярко на музыкальном Олимпе. Критик уверен, что ему можно помочь снова выйти на первый план, обновив репертуар и подобрав грамотного продюсера.

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