EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американцы выразили возмущение просьбами Зеленского увеличить помощь Украине
Панин обрушился на испанцев за пропаганду ЛГБТ: "Еле сдерживаю гнев"
В Раде предложили определять настоящих украинцев по любви к салу
Орбакайте вспомнила Никулина в честь столетия со дня рождения артиста
Собчак рассказала о революционном документе "воров в законе"
МВД: в информационной системе ГИБДД произошёл технический сбой
Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет оказалась низкой
В ЮАР сообщили о снижении числа госпитализаций с COVID-19
Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе

Билан раскаивается в своей излишней откровенности

Шоу-бизнес

Российский исполнитель Дима Билан признался, что жалеет о своей излишней открытости и откровенности с представителями прессы. По его мнению, публичная личность должна больше скрывать свою частную жизнь и быть более скрытной.

Билан раскаивается в своей излишней откровенности

Своим мнением по поводу общения с прессой Билан поделился с Максимом Галкиным в его YouTube шоу «Музыкалити». 

Певец вспомнил, как года два назад он выступал в Самаре в состоянии алкогольного опьянения. После этого музыкант давал публичные извинения, рассказывал свою версию произошедшего и организаторам, и зрителям. Мучаясь чувством стыда, Билан позднее выступил в Самаре бесплатно, в добавок к этому он на свои деньги купил самарской больнице медицинское оборудование.

«Считаю, что это ошибка. Потому что спустя время и года, раз и накрывает! Думаешь: „Какого хрена*** я все про себя рассказал?“» , - выразил сожаление исполнитель.

Похожий случай произошёл недавно, когда в Сеть попало видео с нетрезвым Биланом, поющим на закрытой вечеринке.

По его словам, он опять совершил ту же ошибку – просил у всех прощения, хотя заметной реакции после этого ни от кого не последовало.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Билан сейчас не «светит» ярко на музыкальном Олимпе. Критик уверен, что ему можно помочь снова выйти на первый план, обновив репертуар и подобрав грамотного продюсера. 

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Музыкалити – Дима Билан, GONE.Fludd
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Билан раскаивается в своей излишней откровенности
Москвичка обвинила в смерти дочери психологический тренинговый центр
Лепс перед расторжением брака сделал жене солидный подарок
Опрос: как относятся американцы к возможности войны с Россией
Юлиан вспомнил, как Мордюкова задала взбучку сплетникам в женском туалете
Почему рекомендации ВОЗ являются обязательными к исполнению в России?
Ревва объяснил, как ему удалось превратиться из "урода" в красавца
Американцы выразили возмущение просьбами Зеленского увеличить помощь Украине
Панин обрушился на испанцев за пропаганду ЛГБТ: "Еле сдерживаю гнев"
В Раде предложили определять настоящих украинцев по любви к салу
Популярное
Мир. Новости мира
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о польском солдате, попросившем политического убежища в республике

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Что случится, если НАТО ещё приблизится к России
Мир. Новости мира
Что случится, если НАТО ещё приблизится к России
Бывший СССР
Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен
Гипотезы. Наука
Шведские учёные: COVID-вакцины истощают иммунную систему
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Общество
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Политика. Новости и аналитика
МИД России: Третья мировая уже началась
Украина, США и их "табаки" голосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм
Политика. Новости и аналитика
Украина, США и их "табаки" голосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников