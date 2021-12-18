Юлиан вспомнил, как Мордюкова задала взбучку сплетникам в женском туалете

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова не смогла стерпеть сплетни про себя и молодого артиста. Любителям посудачить не поздоровилось.

Мордюкова однажды преподала урок злым языкам в женском туалете Дома кино.

Звезда фильма Никиты Михалкова "Родня" не могла спокойно слушать перешёптывания за её спиной.

Мордюкова однажды пришла на мероприятие в Дом кино с молодым артистом Юлианом.

Её появление на публичном мероприятии не осталось незамеченным. Актриса зашла в женскую уборную и услышала, как женщины судачат о ней и её спутнике.

"Пошла в туалет и услышала разговоры актрис, её коллег. Шушукаются и говорят: "Нонна вот совсем с ума сошла. Она с молодым мальчиком пришла в Дом кино". И она как там устроила скандал. Говорит: "Вы там совсем с ума сошли? Совсем ничего не понимаете? Мы же просто дружим! Это просто дружба!""- рассказал заслуженный артист России Юлиан в интервью YouTube-программе "Загугли звезду".

Артист признался, что уже привык к тому, что о нём распускают неприятные слухи. Он понимает, что это неизбежная изнанка шоу-бизнеса. Более того, певец знает, что некоторые звёзды сознательно сочиняют про себя небылицы, чтобы о них не забывали.

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