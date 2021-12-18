Ревва объяснил, как ему удалось превратиться из "урода" в красавца

Александр Ревва в образе Артура Пирожкова стал признанным кумиром женщин. Артисту напомнили, каким неказистым он был в 2005 году.

Александр Ревва стал гостем беспощадного шоу "Что было дальше?". Ведущие, как водится, постарались побольнее задеть самолюбие приглашённой звезды.

"Как ты из потрепанного вонючего урода превратился в красавца? В какой момент был вот этот переход?", — поинтересовался комик Тамби Масаев.

Алексей Щербаков подхватил данную тему и заявил, что ещё шестнадцать лет назад на Ревву якобы нельзя было взглянуть без слёз.

"Да! Прикинь! Comedy Club, 2005 год — урод уродом! А говорят: "Самый красивый человек", — изумился юморист.

Ревву слова ведущих "ЧБД" не оскорбили. Он признался, что действительно сильно преобразился.

"Там *****! Это страшно! Я все фотографии сжёг, хотя в Интернете они всё равно есть. Ребёнок подходит и говорит: "Папа, неужели это ты?", а я: "Это не я!", — объяснил шоумен.

Ревва уверил, что сумел изменить себя с помощью самовнушения. Он рекомендовал всем смотреть в зеркало и убеждать себя в своей красоте.

Тамби Масаев воодушевился этим рассказом и решил, что у него тоже есть шанс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.