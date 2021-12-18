Тимур Батрутдинов попал в больницу с диагнозом COVID-19

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов надеялся перенести болезнь дома, однако ему понадобилась госпитализация.

Как сообщает Telegram-канал Mash, звезда юмористического шоу почувствовал признаки недомогания 9 декабря.

Батрутдинов жаловался на кашель и слабость. Скоро стало понятно, что без помощи медиков 43-летнему комику не удаётся побороть болезнь. Состояние звезды стремительно ухудшалось.

Медики приняли решение поместить Батрутдинова на лечение в стационар.

В больнице Тимуру сделали компьютерную томограмму, которая показала 25–50 процентов поражения лёгких. По симптомам стало понятно, что юмориста поразил COVID-19.

Состояние героя шоу ТНТ "Холостяк" характеризуется как среднетяжёлое. По информации ТГ-канала, Батрутдинов до сих пор находится под наблюдением врачей в стационаре.

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