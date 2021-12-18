Арзамасова опубликовала уютное фото с Авербухом в день его рождения

Фигуристу-хореографу 18 декабря исполняется 48 лет. 26-летняя звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова трогательно поздравила мужа с днём рождения.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Лиза Арзамасова часто балует публику своими фотографиями. Снимки актрисы получаются необыкновенно притягательными и очаровательными. Совместных фотографий с мужем в Instagram-аккаунте Лизы очень мало.

В день рождения супруга Арзамасова поделилась фото с Авербухом. Супруги стоят на деревянной веранде на фоне запорошенного снегом пейзажа.

Звёзды одеты по-домашнему — в уютные свитера. Лиза трогательно прижимается к мужу.

"Мой муж — гений!" — уверяет Лиза в своём посте.

Первые совместные фото Арзамасовой и Авербуха появились благодаря шоу "Вечерний Ургант". Именно Иван Ургант заставил парочку признаться, что у них завязались отношения.

Позже поклонники звёзд могли оценить свадебную фотосессию супругов. Лиза облачилась в нежно-голубое платье, а фигуриста раскритиковали за стиль "кэжуал" на собственной свадьбе. Позже парочка устроила торжество, на котором Лиза надела белое платье, а Авербух очаровал всех образом во фраке.

14 августа в звёздной семье родился сын Лев. Лиза иногда делится с поклонниками фотографиями очаровательного малыша.

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