Арзамасова написала нежное поздравление Авербуху с днём рождения

Сегодня, 18 декабря, фигуристу и продюсеру шоу "Ледниковый период" Илье Авербуху исполнилось 48 лет. В честь этого события его супруга, актриса Лиза Арзамасова, написала ему трогательное поздравление в Instagram.

Своё обращение к супругу Арзамасова сопроводила милым фото, на котором она позирует рядом с мужем, обнимая его.

"Все самые важные слова — тайные. Всё самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю "вселенную": обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно — смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях! С Днём Рождения, Илюша!" — написала Арзамасова супругу.

Поклонники пары умилились такому нежному поздравлению, и поспешили у нему присоединиться. Они тепло поздравили тренера и фигуриста, а Арзамасова, в свою очередь, написала каждому поздравившему её мужа слова благодарности.

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