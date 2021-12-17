Стало известно, почему Татьяна Тарасова попала в больницу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пропустила съёмки шоу "Ледниковый период" из-за проблем со здоровьем. Выяснилось, что случилось с 74-летней женщиной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Тарасова проходит лечение в больнице с 14 декабря. Самочувствие её ухудшилось из-за повышенного артериального давления.

На ледовом шоу вместо Тарасовой членом жюри временно стал актёр Даниил Спиваковский.

Илья Авербух очень эмоционально высказался о проблемах со здоровьем Татьяны Анатольевны. Фигурист-хореограф со слезами на глазах попросил публику аплодисментами поддержать самого авторитетного судью "Ледникового периода"

Алексей Ягудин, Максим Траньков, Евгения Медведева и ряд других представителей фигурного катания пожелали Тарасовой скорейшего выздоровления.

Сама Тарасова обратилась к поклонникам с успокоительной речью, уверяя, что с ней всё в порядке.

Проблема с давлением возникла и у Григория Лепса. Певец тоже обратился за помощью в медицинское учреждение из-за гипертонического криза.

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