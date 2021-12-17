Супруга Моргенштерна порассуждала об изменниках и отношениях после измены

По мнению супруги рэпера Моргенштерна Дилары Зинатулиной, некоторым изменникам стоит дать второй шанс, если речь идёт о тех, кто чувствует себя виноватым после измены, страдает и не могут понять, зачем вообще изменили. Признания начинающей бизнесвумен опубликовал Rambler.

"Возможно, у него какие-то проблемы с головой, из-за которых он так себя ведёт. Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом жрут себя, плачут и убиваются. И они не знают, зачем они это сделали", — объяснила свою точку зрения Зинатуллина.

Жена Моргенштерна уверена, что даже после измены можно наладить отношения, если поговорить по душам друг с другом или даже обратиться за помощью к психологу, если самостоятельно решить проблему не получается.

Но по мнению Зинатулиной, прощения не заслуживают те молодые люди, которые обесценивают девушек и "занимаются полной ерундой". Таких девушка посоветовала бросить как можно скорее.

Супруга рэпера добавила, что не обижается на Моргенштерна за то, что у него были интимные отношения с другими девушками в то время, когда они расставались.

"Мы расставались. И правда думали, что это всё, конец. Неужели он должен был сидеть и ждать год", — удивляется Зинатулина.

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