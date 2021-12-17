Кэти Топурия поделилась впечатлениями от общения с Пугачёвой

Солистка A'Studio Кэти Топурия, которая пользуется покровительством Аллы Пугачёвой, рассказала о том, какая Примадонна на самом деле.

На молодую вокалистку встреча с Пугачёвой произвела неизгладимое впечатление. Артистка вспомнила, что впервые увидела легендарную певицу на фестивале "Песня года". Настоящее общение с народной артисткой СССР произошло тогда, когда Примадонна пригласила группу A'Studio в эфир радио "Алла".

"Она просто сидит, и если ты чуть-чуть хотя бы слабоват, она тебя сожрёт просто. Когда в начале пути тебя поддерживают такие люди, конечно, ты более уверен в себе. Главное — не зазвездиться", — рассказала Кэти в интервью Надежде Стрелец.

Группа A'Studio блестяще стартовала в шоу-бизнесе не без покровительства Аллы Пугачёвой. Примадонна нередко помогает талантливым артистам получить своё место под солнцем в мире шоу-бизнеса.

Первое творение музыкантов получило известность в 1990 году, когда Пугачёва пригласила начинающую группу в свой проект "Рождественские встречи". Группа во главе с Батырханом Шукеновым презентовала композицию "Джулия". После громкого дебюта участники группы проснулись знаменитыми.

В 2005 году вокалисткой коллектива стала грузинская исполнительница Кэти Топурия, которая вдохнула в группу новую жизнь.

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