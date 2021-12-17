Тарасова обратилась к поклонникам после госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на шоу "Ледниковый период" из-за проблем со здоровьем. Судья ледового шоу поспешила успокоить всех, кто за неё тревожится.

Изначально сообщалось, что у Тарасовой возникло кратковременное недомогание, которое не позволило ей сидеть в жюри популярного проекта. Позже в СМИ появилась информация о госпитализации маститого эксперта по фигурному катанию.

Масла в огонь подлил Илья Авербух. Хореограф-фигурист не сумел сдержать эмоций, говоря о коллеге. На глазах звезды фигурного катания выступили слёзы, когда он призвал зрителей шоу поддержать Татьяну Анатольевну аплодисментами. Таким образом он надеялся придать женщине сил в борьбе с недугом.

Татьяна Анатольевна уверила поклонников, что переживать за неё не стоит.

"Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство!" — цитирует слова Тарасовой издание "Спорт-Экспресс".

В контексте болезни Тарасовой вспоминали трагичную историю с Александром Градским, который вопреки болезни упорно являлся на съёмки шоу "Голос".

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