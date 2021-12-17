Богомолов признался, что его восхищает в Ксении Собчак

Театральный режиссёр Константин Богомолов, супруг журналистки и телеведущей Ксении Собчак, рассказал на YouTube канале Ирины Безруковой "Начало", какие качества жены его восхищают.

Несмотря на то, что Собчак — замечательный человек, он не всё может ей рассказать, признался Богомолов. По словам режиссёра, тут проблема скорее в нём, потому что он по натуре скрытный человек и привык сам решать свои проблемы. Муж журналистки добавил, что "он над этим работает" и учится больше доверять близким и своей жене в частности.

Богомолов признался, что восхищается Ксенией Собчак и может говорить о ней бесконечно.

"Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств. Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина", — поделился личным режиссёр.

Богомолов добавил, что они с Собчак "безумно похожи", и смотрят друг на друга, как через зеркало.

"Мы увидели себя в другом, и это очень помогло. Эта похожесть помогла осознать, какой и ты, и, соответственно, найти "ключи" и правильный подход к близкому человеку", — рассказал о своих секретах семейной гармонии Богомолов.

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