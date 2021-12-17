Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"

Леонид Агутин удивил поклонников своим ответом на вопрос о гонорарах звёзд за участие в традиционных "новогодних огоньках" на ТВ. "Босоногий мальчик" российского шоу-бизнеса уверил подписчиков, что артисты развлекают телевизионную публику в новогоднюю ночь совершенно бесплатно.

Об этом певец сообщил в Instagram, отвечая на вопрос фолловера. Агутин признался, что у него нет телевизора, поэтому он не следит за сеткой телевизионного вещания. Артист подчеркнул, что у человека всегда есть право выбора. Публика может предпочесть телевизору интернет.

"В Интернете есть всё, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится", — объяснил исполнитель.

Новогодние огоньки — самые рейтинговые передачи года. Участие в новогодних представлениях для артиста — вопрос престижа. Отказываться от приглашения на съёмки в программах центрального телевидения не принято.

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