Свято место пусто… бывает. Это кресло Градского на шоу "Голос"

Уже сегодня, 17 ноября, Первый канал в прямом эфире, как того требует формат программы, покажет новый выпуск шоу "Голос" - четвертьфинал, в котором от каждой команды будут выступать по два участника.

Это будет первый выпуск без Александра Градского, ушедшего из жизни в конце ноября. Стало известно, что его "кресло наставника" будет пустым — его никто не займёт.

Так решила компания Talpa, правообладатель франшизы телеконкурсов The Voice.

Не исключено, что пустовать кресло Градского будет всегда — в память о нём. Так уже было на шоу в Испании: наставник Дженни Ривера погибла в авиакатастрофе в Мексике и судей на проекте стало трое.

Но пока подопечные Александра Градского мэтра продолжат борьбу в команде его имени. Их осталось трое: Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер. Кто пройдёт дальше — решит зрительское голосование.

Свято место пусто… бывает. Это кресло Градского на шоу "Голос"