Уже сегодня, 17 ноября, Первый канал в прямом эфире, как того требует формат программы, покажет новый выпуск шоу "Голос" - четвертьфинал, в котором от каждой команды будут выступать по два участника.
Это будет первый выпуск без Александра Градского, ушедшего из жизни в конце ноября. Стало известно, что его "кресло наставника" будет пустым — его никто не займёт.
Так решила компания Talpa, правообладатель франшизы телеконкурсов The Voice.
Не исключено, что пустовать кресло Градского будет всегда — в память о нём. Так уже было на шоу в Испании: наставник Дженни Ривера погибла в авиакатастрофе в Мексике и судей на проекте стало трое.
Но пока подопечные Александра Градского мэтра продолжат борьбу в команде его имени. Их осталось трое: Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер. Кто пройдёт дальше — решит зрительское голосование.
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