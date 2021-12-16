Вечно молодой Леонтьев выступил на сцене Кремля

В Государственном Кремлёвском дворце состоялся пятичасовой концерт в честь юбилея главной сцены страны. В числе прочих звёзд публику порадовал Валерий Леонтьев.

Валерий Леонтьев

"Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед" в свои 72 года выглядит значительно моложе своих лет. Леонтьев для выступления облачился в яркий синий костюм. Любитель маечек в сеточку и сценических ракушек выглядел вполне скромно. Единственное, что роднило Валерия с его образом Казановы — это то, что он надел пиджак и галстук прямо на голое тело, отказавшись от рубашки. Дополняли образ кудрявого певца очки с синими стеклами.

Фотографию певец опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Вечный и молодой Кремль!" — подписал снимок артист.

Кремлёвскому дворцу исполнилось 60 лет. Валерий Леонтьев старше главной сцены страны на 12 лет. Эту деталь подметил светский обозреватель Феликс Грозданов.

Поклонники исполнителя осыпали звезду комплиментами.

"А Вы в Кремле ещё лучше! Любим, обожаем, уважаем и невозможно скучаем!"; "Лучший и неповторимый наш любимый Валерий Леонтьев"; "Меняются певцы и певицы, надолго не задерживаются, а Леонтьев — навсегда!" — пишут фолловеры под постом артиста.

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