Петросян занялся спортом в клинических условиях: "Разбегаешься, входишь в ритм"

76-летний Евгений Петросян показывает чудеса спортивной активности. Юморист сильно "разбежался", стремясь вновь почувствовать себя молодым и крепким.

Евгений Петросян

В Instagram-аккаунте Евгения Петросяна появилось видео в жанре "физкульт-привет".

На кадрах бодрый артист занимается на беговой дорожке, делает растяжку и выполняет другие упражнения под руководством людей в белых халатах. Спортом Евгений Ваганович занимается со свойственным ему комичным артистизмом под динамичную современную музыку.

Создаётся впечатление, что Петросян готовится составить конкуренцию Анастасии Волочковой, так как большая часть показанных упражнений направлена на растяжку. Артист неплохо делает вертикальный шпагат.

"И вновь я на "боевом посту" в "Открытой клинике", ни для кого не закрытой. Когда разбегаешься, входишь в ритм, и останавливаться даже не хочется! Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои "рекорды", — написал юморист под видео.

Интернет-пользователи решили, что Петросян пытается соответствовать своей молодой супруге Татьяне Брухуновой, которая младше юмориста на 44 года.

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