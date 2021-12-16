Отец Стаса Пьехи нищенствует в Вильнюсе

Певец Стас Пьеха, звёздный наследник своей знаменитой бабушки, всегда с теплом отзывается о женщинах своей семьи. А вот про отца старается не говорить.

Стас Пьеха о родителях и бабушке, сложном пути, городской романтике, профессии и мечтах для «вМесте»

Пятрас Герулис ушёл от Броневицкой, когда Стасу даже года не исполнилось. И никак не проявлялся много лет. Став взрослым, сын сам его нашёл, тогда они и познакомились. Но, как признался Стас Пьеха, в интервью YouTube-каналу "вМесте", "тёплых отношений не получилось".

Сейчас Герулис живет в Вильнюсе. Очень бедно. Спасают его от голодной смерти — причём, в прямом смысле слова — материальные дотации от знаменитого сына.

Но деньги — это всё, на что биологический отец, по словам Стаса, может рассчитывать:

"Я его финансово поддерживаю — этого достаточно. Ему это нужно. С моей стороны — это максимум", — сказал Пьеха.

По слухам, гуляющим в артистической тусовке, Пятрас Герулис живет в нищете в однокомнатной квартире на окраине Вильнюса. Питается в столовой для бомжей. Говорят, что у него проблемы с психикой и "ведёт он себя довольно странно".