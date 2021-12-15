Григорию Лепсу придётся отдать жене полмиллиарда рублей при разводе

Григорию Лепсу и его супруге Анне Шаплыковой предстоит делить в суде совместно нажитое имущество, которое оценивается на сумму более миллиарда рублей.

Взлёт певческой карьеры Григория Лепса пришёлся на период, когда он состоял в браке со второй супругой. За двадцать последних лет певец превратился в одного из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

Сам певец говорил, что финансами в их семье заведует жена, у которой есть предпринимательская жилка. Женщина активно занимается бизнесом, успешно преумножая семейный капитал. Имущество супругов должно быть поделено поровну.

По информации издания Super, супруге музыканта принадлежит 300-метровая элитная квартира стоимостью почти 230 млн рублей. На Лепса зарегистрирована 83-метровые апартаменты в историческом доме стоимостью 70 млн рублей.

У исполнителя хита "Рюмка водки на столе" есть огромные участки земли с арендованным почти на пятьдесят лет лесом. Эти объекты, по информации издания, оцениваются в сумму миллиард рублей.

По сведения "КП", у певца имеется недвижимость в Италии. Он владеет ювелирным бизнесом. Под его брендом выпускается алкогольная продукция.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.