Разин укорил Дробыша за нападки на Киркорова: "Это — подлость и зависть"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин встал на сторону Киркорова. Король российской эстрады терпит оскорбления от продюсера Виктора Дробыша.

Разин отмети, что считает поступок Виктора Дробыша, который оскорбил Филиппа Киркорова, недостойным.

Основатель "Ласкового мая" рассказал, что когда Виктора Дробыша высмеял в песне известный исполнитель, он тоже "отреагировал очень плохо".

Разин поддержал Дробыша в том, что тот высказался против наркомании.

"Но то, что он сказал в отношении Филиппа Киркорова, это — подлость и зависть. Так настоящий мужик не поступает. Тем более, продюсер, которых и так в нашей стране почти не осталось. Витя, ты не прав", — написал деятель шоу-бизнеса в своём Instagram-аккаунте.

На днях между продюсером Дробышем и "королем российской эстрады" Киркоровым случился конфликт. В Сети всплыло давнее интервью Дробыша, в котором он советует артисту работать в цирке. В ответ Филипп порекомендовал продюсеру забыть его имя.

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