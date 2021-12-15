Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье

Ларису Гузееву недавно выписали из "Коммунарки". Звезда активно включилась в работу, однако подорванное здоровье снова мешает актрисе трудиться. Телеведущая потеряла голос после перенесённого коронавируса.

Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис видео перед зеркалом. Лариса Гузеева еле говорит, пока над ней работает стилист. Создаётся впечатление, что тесная гримёрка расположена в поезде, так как на фоне слышатся характерные шумы. Подтверждает это и листок с надписью "РЖД", который попал в кадр.

62-летняя актриса выглядит изнурённой. Она еле говорит, голос у знаменитости почти сел. Лариса Андреевна пытается узнать у гримёра, какой сегодня день недели. При этом звезда проявляет чудеса самоотверженности. Она не отказалась от участия в новом проекте, несмотря на пропажу голоса и болезнь. Артистка сняла маленькое захламлённое помещение и объяснила, что ей приходится работать в таких непростых условиях.

Гузеева ранее объясняла, что чувствует на себе негативные последствия коронавируса. Она жаловалась на потерю памяти.

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