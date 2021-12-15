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Певица Любаша поблагодарила Пугачёву за ценный совет

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Залужная, известная под псевдонимом Любаша, на всю жизнь запомнила слова Аллы Пугачёвой.

Любаша
Любаша

Татьяна Залужная испытывает чувство благодарности к Примадонне. Участница шоу "Суперстар. Возвращение" рассказала, что Алла Борисовна дала ей верный совет, который помог ей в жизни. Одну фразу народной артистки СССР певица сделала своим жизненным кредо.

На заре своей певческой карьеры юная Татьяна смущалась, выходя на сцену. Её сковывал страх перед публикой. Артистку мучали комплексы. Это заметила профессиональным глазом Пугачёва и обратилась к молодой исполнительнице с ценным советом.

"Она мне сказала: "Просто будь такой, какая ты есть. Постепенно ты научишься быть смелой!" Я ей говорю: "Алла Борисовна, но, мне кажется, что я на сцене как серая мышка!" Она мне ответила: "Ну и хорошо, крысой ты всегда успеешь стать!" — цитирует слова Любаши издание "Собеседник".

Многие артисты вспоминают Аллу Борисовну добрым словом. Меткие замечания Примадонны помогали звёздам преодолевать трудности на пути к успеху.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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