Волочкова явилась на съёмки Новогоднего огонька с серебряных трусах

Анастасия Волочкова выбрала для участия в съёмках "Новогоднего огонька" минималистичный костюм, состоящий из трусов и верха с серебряной "чешуёй".

Экс-прима Большого театра открыла в себе певческий талант. Балерина поёт довольно неплохо. Усилить эффект своего волшебного вокала она решила с помощью откровенного наряда.

"Съемки Огонька Новогоднего. Мой Партнер Артем @kris_alekseev — хореограф нашего шоу-балета. Скоро ждите нашу новую программу", — написала артистка под видео, где она блистает с микрофоном в руках.

Балерина не упустила случая продемонстрировать свою великолепную растяжку, несколько раз высоко вскидывая ногу. Не балетный партнёр Анастасии даже несколько растерялся, глядя на то, как Волочкова демонстрирует чудеса пластики.

Хейтеры не упустили случая раскритиковать балерину.

"Хореограф может и ничего, но потопил этот номер костюмер, это точно! Зачем надето это все?!"; "Пипец… Настя… Балет у вас получался, но с танцами и с пением"; "Настя, ты меня удивляешь. То как леди, то как черт знает что. Ну не твой это костюм", — писали интернет-пользователи под постом танцовщицы.

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