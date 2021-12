Певица Нюша во второй раз стала мамой. Артистка под фото с ребёнком рассказала о параметрах младенца — о его росте и весе.

Исполнительница Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, благополучно родила мальчика. У певицы уже есть трёхлетняя дочка Симба. Теперь в браке с бизнесменом Игорем Сивовым появился ещё и сын.

Певица не скрывала свою беременность. В Instagram-аккаунте артистки десятки фотографий с животиком. Нюша часто устраивала фотосессии, чтобы запечатлеть счастливые моменты "в ожидании чуда".

Малыш появился на свет в Объединённых Арабский Эмиратах. Нюша поспешила поделиться радостью с поклонниками.

Исполнительница хита "Выбирать чудо" опубликовала фото крошечной ручки малыша.

"Welcome to this world — 3,890 кг А рост у мужа", — подписала певица снимок (в переводе — добро пожаловать в мир).