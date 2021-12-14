Яна Поплавская убедила сына расстаться с женой после месяца брака

Сын актрисы Яны Поплавской прислушался к совету матери и развёлся с супругой через месяц после свадьбы.

Яна Поплавская уверяет, что была не против союза сына с женщиной, которая старше его на восемь лет. Она лишь советовала сыну Никите не торопить события и получше узнать свою избранницу.

Молодой человек не послушал родительницу и женился. Жизнь с супругой у него изначально не заладилась. Новоиспечённая жена, по словам Никиты, стремилась к роскошной жизни, а он с зарплатой инженера не мог удовлетворить её высокие запросы.

Супруга осыпала наследника Поплавской упрёками. Красная Шапочка отечественного кинематографа не могла без слёз смотреть на то, как мучается сын. В какой-то момент Яна призвала Никиту переосмыслить свою жизнь и принять верное решение.

"Мама меня схватила и сказала: "Приди в себя, подумай", — рассказал Никита в передаче "Звёзды сошлись".

Молодой человек ни о чём не жалеет. Он благодарен матери за правильный совет.

"Я выучил все жестокие уроки, что были посланы мне судьбой для того, чтобы я сейчас имел любимую работу и по-настоящему близких мне людей рядом, я снова могу улыбаться, я снова могу любить", — поделился Никита своими мыслями с подписчиками в своём микроблоге.

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