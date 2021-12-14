EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Попова: 11 из 16 заболевших омикрон-штаммом были привиты против COVID-19
Сработавшее у гимназии в Серпухове СВУ было начинено поражающими элементами
Лоза высказался о призыве главы Забайкалья "отлавливать и вакцинировать"
Жириновский: масштабная война в Донбассе начнётся в феврале
ГАТИ признала некачественной уборку крыш в Петербурге
Известный журналист, выступавший против вакцинации, умер от COVID-19 в Греции
Юноша, взорвавший бомбу в православной гимназии в Серпухове, остаётся в больнице
Иммунолог оценил риск перегрузки системы здравоохранения из-за "омикрона"
Канцлер Австрии: СП-2 — это не средство давления на Россию из-за Украины

Яна Поплавская убедила сына расстаться с женой после месяца брака

Шоу-бизнес

Сын актрисы Яны Поплавской прислушался к совету матери и развёлся с супругой через месяц после свадьбы.

Яна Поплавская убедила сына расстаться с женой после месяца брака

Яна Поплавская уверяет, что была не против союза сына с женщиной, которая старше его на восемь лет. Она лишь советовала сыну Никите не торопить события и получше узнать свою избранницу.

Молодой человек не послушал родительницу и женился. Жизнь с супругой у него изначально не заладилась. Новоиспечённая жена, по словам Никиты, стремилась к роскошной жизни, а он с зарплатой инженера не мог удовлетворить её высокие запросы.

Супруга осыпала наследника Поплавской упрёками. Красная Шапочка отечественного кинематографа не могла без слёз смотреть на то, как мучается сын. В какой-то момент Яна призвала Никиту переосмыслить свою жизнь и принять верное решение.

"Мама меня схватила и сказала: "Приди в себя, подумай", — рассказал Никита в передаче "Звёзды сошлись".

Молодой человек ни о чём не жалеет. Он благодарен матери за правильный совет.

"Я выучил все жестокие уроки, что были посланы мне судьбой для того, чтобы я сейчас имел любимую работу и по-настоящему близких мне людей рядом, я снова могу улыбаться, я снова могу любить", — поделился Никита своими мыслями с подписчиками в своём микроблоге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Яне Поплавской пришлось спасать сына из несчастливого брака.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Лоза высказался о призыве главы Забайкалья "отлавливать и вакцинировать"
Жириновский: масштабная война в Донбассе начнётся в феврале
Президент Mikro Kapital Group: никогда не надо брать кредиты
Покупательницы раскритиковали коллекцию белья от Решетовой
ГАТИ признала некачественной уборку крыш в Петербурге
Известный журналист, выступавший против вакцинации, умер от COVID-19 в Греции
Суд оставил за Максаковой право называть экс-мужа "вором в законе"
Иммунолог оценил риск перегрузки системы здравоохранения из-за "омикрона"
Юноша, взорвавший бомбу в православной гимназии в Серпухове, остаётся в больнице
Канцлер Австрии: СП-2 — это не средство давления на Россию из-за Украины
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество

Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.

Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Мир. Новости мира
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Экономика и бизнес
Глава МИД ФРГ парой фраз взвинтила цены на газ в Европе
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников