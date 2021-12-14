Басков рассказал, какое желание загадает на Новый год

Журналисты часто задают певцу Николаю Баскову вопросы, связанные с его будущей женитьбой. Когда подобные вопросы от представителей прозвучали и в этот раз, за кулисами церемонии "Русское Радио", артист пообещал, что под бой курантов обязательно загадает себе жениться в будущем году. Вопросы журналистов и ответы певца разместил YouTube канал "НеМалахов".

Когда у Баскова, одетого в блестящий серебряный пиджак, в очередной раз спросили, когда же он собирается жениться, он развёл руками.

"Ну не сейчас же прямо!" — отшутился артист.

После этого журналисты спросили певца, что нужно делать, чтобы новогоднее желание сбылось. Басков ответил, что он, как и многие, пишет своё желание на бумажке, а пока бьют куранты, быстро сжигает её, бросает пепел в бокал с шампанским и быстро выпивает. Он утверждает, что этот рецепт "работает", и желание сбывается практически всегда.

Журналисты не преминули спросить, какое же желание артист напишет в заветной записке в этом году.

"Ну, вот в этом году загадаю жениться", — ответил Басков.