Андреева восхитила поклонников снимком в купальнике: "Только вперёд"

60-летняя Екатерина Андреева выглядит значительно моложе своих лет. Ведущая новостей объяснила, как ей удаётся усмирять неумолимый бег времени.

Екатерина Андреева

Очень символично то, что Екатерина Андреева ведёт программу "Время", так как время для неё словно остановилось.

Знаменитый диктор Первого канала опубликовала фото рядом с бассейном. На телеведущей — купальник, состоящий и чёрного верха и салатовых плавок.

Подписчики Андреевой обратили внимание на невероятную моложавость звезды ТВ. У знаменитости часто выпытывают секрет её молодости.

Андреева раньше рассказывала о пользе банных процедур, теперь же она обратила свой взор на мировоззренческий аспект существования личности.

"Есть люди вечно недовольные, всё время бухтят… Мой лайф-хак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать — а сколько кому -то там лет? Да нисколько! Время понятие относительное. Мне ли не знать. Его просто нет. Его кто-нибудь видел?" — пишет диктор в своём Instagram-аккаунте.

Знаменитость рекомендует перестать выискивать в зеркале морщинки и сосредотачивать на них своё внимание.

Старость, по мнению звезды, быстро настигает людей злых, завистливых, подлых и грубых.

"Это всегда сопутствующие характеристики не очень хорошо выглядящих людей", — объясняет Екатерина.

Андреева признаётся, что обращает внимание только на то, что ей нравится свой.

"Бесконечности перехожу реку Времени без оглядки назад. Только вперёд. И Время отвечает мне тем же. Не замечает…" — поэтично выразилась знаменитость.

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