Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой

Подписчики шоумена Максима Галкина неодобрительно отнеслись к снимку его супруги Аллы Пугачёвой, который он разместил на своей странице в Instagram.

На фото Пугачёва позирует в очень коротком чёрном расклешённом платье из кожи, которое открывает ноги и плечи певицы. Свой образ артистка на снимке дополнила высокими ботфортами, широким поясом с крупной пряжкой и чёрными кожаными перчатками, оставляющими пальцы открытыми.

Сам Галкин выразил восхищение своей женой на фото.

"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" — такую подпись оставил ведущий под снимком.

Хотя пользователи признали, что на снимке Примадонна выглядит очень молодо, большинство сошлось во мнении, что такой наряд Пугачёвой совсем не по возрасту.

"Правильно, что не любит. Ну нельзя молодиться. Надо соответствовать". "Смешно выглядит. В 16, 17 это ещё смотрится, но за 70 — уже точно только посмеяться". "Зачем в таком почтенном возрасте всё косить под девочку", — недоумевают подписчики.

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