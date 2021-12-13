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Садальский о своём скандале с Марковой: "Римма встала в позу"

Шоу-бизнес

Станислав Садальский напомнил резонансную историю о том, в каких нечеловеческих условиях лечилась народная артистка РФ Римма Маркова. Актёр предал огласке этот факт, за что поплатился.

Разруха в онкоцентре
Разруха в онкоцентре

Садальский однажды посетил Римму Маркову, которая лежала в онкоцентре на Бауманской после серьёзной операции. Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" шокировали условия, в которых пребывала знаменитая актриса.

"Вонь, грязь, сломанные окна, сквозняк, падающая в чай штукатурка с потолка, рваные матрацы. На огромное отделение — один туалет, где вдоль стен на ржавых крючках в целлофановых пакетах висели деревянные сиденья для толчка. Римма — на ободранной койке с эмалированной уткой под ней…" — описывал безобразие Садальский в своём ЖЖ.

Тогда его пост был эффективен, так как в клинике начался ремонт, а вот актриса не простила коллегу. Огласка пришлась не по нраву Римме Васильевне, которая обрушилась на Садальского.

"Римма встала в позу. Дала интервью, где обвинила меня в предательстве, сказав, что я не имел право афишировать всё это безобразие (как будто не сама меня везде водила, открывала двери, показывала каждую щель и плакалась). "Как он мог! Надо было по-тихому помочь с финансированием!" — написал актёр в Instagram.

Вспомнил данный скандал Садальcкий в связи с тем, что онкоспециалисты той злосчастной клиники переведены в новейший онкоцентр при ГКБ № 1 на Загородном шоссе, 18а.

"Здесь недавно закончился капремонт, который превратил несколько корпусов в центры уровня мировых стандартов", — объяснил актёр.

Римму Маркову актёр помянул добрым словом.

"Царствие ей небесное", — написал Станислав Юрьевич.

Маркова умерла в 2015 году на 90-м году жизни от остановки сердца.

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Моя правда. Римма Маркова
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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