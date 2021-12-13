Суд заступился за Алису Казьмину по иску матери Аршавина

Мать футболиста Андрея Аршавина хотела взыскать с экс-невестки за проживание в квартире почти два миллиона рублей. Суд не поддержал претензии Татьяны Аршавиной.

После развода с футболистом Алиса Казьмина с детьми осталась в жилье, принадлежащем матери спортсмена Татьяне Аршавиной. Бывшая свекровь потребовала освободить жилплощадь. Не остановило женщину даже то, что в доме проживала её родная внучка Есения.

Экс-супругу Андрея Аршавина выселили по суду из дорогостоящей квартиры, но на этом Татьяна Аршавина не остановилась.

Как сообщает "Телепрограмма", она подсчитала, что бывшая невестка нанесла ей материальный ущерб на 1 млн 920 тысяч рублей. В такую сумму женщина оценила стоимость аренды элитного жилья.

Приморский суд Санкт-Петербурга встал на сторону экс-супруги спортсмена, оставив иск Татьяны Аршавиной без удовлетворения.

Ранее разыгралась драматическая история, когда Алису Казьмину по решению суда выселили из квартиры, к которой она три года проживала с детьми после развода.

У Казьминой параллельно с судебными тяжбами возникли проблемы со здоровьем. Из-за аутоиммунного некроза пострадало лицо женщины, которая осталась без носа.

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