Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19

Ольга Шукшина заподозрила свою знаменитую сестру Марию в тайной вакцинации против COVID-19, хотя актриса постоянно предупреждает об опасности прививки.

Как сообщает News.ru, в семье Шукшиных однажды в шутку предположили, что Мария могла уже давно вакцинироваться от коронавируса.

"Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась даже от гриппа. Боялась заболеть", — подчеркнула Ольга.

По её мнению, известная актриса могла попасть в секту антипрививочников, так как в последнее время всё чаще продвигает "несвойственные ей идеи". Сестра Шукшиной добавила, что в семье не понимают, почему Мария так резко изменила свои взгляды по поводу вакцин.

"Маше, наверное, сумели внушить: "Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания". Ну или что-то в этом роде", — сказала она.

Сестра Шукшиной уже поучаствовала в прививочной кампании против COVID-19. В ближайшее время вакцинацию собирается пройти мать актрисы.

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