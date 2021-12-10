EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский: Байден не предлагал вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР
Зеленский: не исключаю референдума по Донбассу
Польша сравнила Меркель с Гитлером и Геббельсом
Женщине вынесли предупреждение в Facebook за слово "хохлома"
Twitter отказался восстанавливать аккаунт Трампа
Зеленский: Украина –– лидер демократических преобразований в регионе
МИД РФ призвал НАТО дезавуировать решение о принятии Украины и Грузии в альянс
Шахматист из Норвегии защитил звание чемпиона мира в четвёртый раз
Читатели Le Figaro: Макрон унижает Францию, посылая истребители к границам РФ

Наташа Королёва хочет показать сыну свою внебрачную дочь

Шоу-бизнес

Наташа Королёва объяснила, что не будет ждать, пока её тайная наследница подрастёт. Она мечтает свести всю семью вместе в США.

Наташа Королёва хочет показать сыну свою внебрачную дочь

Сын Наташи Королёвой узнал, что у него есть сестра, в эфире шоу "Секрет на миллион". Парень, который всегда думал, что он у матери один, горит желанием познакомиться с девочкой.

Королёва не намерена скрывать от Архипа свою внебрачную дочь.

"Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом, но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно", — цитирует слова певицы Teleprogramma. pro.

Королёва в скором времени намерена сделать так, чтобы сын увидел сестру. Онлайн он уже общался с малышкой. Теперь она хочет организовать встречу кровных родственников в реале.

Наташа Королева шокировала публику признанием в том, что два года назад у неё родилась наследница в США. Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" заявила, что продала свою яйцеклетку американскому другу за 50 биткоинов (175 миллионов рублей). Малышка появилась на свет с помощью суррогатной матери.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СКРЫВАЛА 2 ГОДА! Стало известно, кто отец дочери Наташи Королевой
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Наташа Королёва хочет показать сыну свою внебрачную дочь
Вассерман уличил Украину в нарушении морских правил 1877 года
Адвокат объяснила, почему Григорий Лепс расстаётся с женой
Зеленский: Байден не предлагал вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР
Зеленский: не исключаю референдума по Донбассу
Польша сравнила Меркель с Гитлером и Геббельсом
Женщине вынесли предупреждение в Facebook за слово "хохлома"
Twitter отказался восстанавливать аккаунт Трампа
Зеленский: Украина –– лидер демократических преобразований в регионе
МИД РФ призвал НАТО дезавуировать решение о принятии Украины и Грузии в альянс
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Человек
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников