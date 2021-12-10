Наташа Королёва хочет показать сыну свою внебрачную дочь

Наташа Королёва объяснила, что не будет ждать, пока её тайная наследница подрастёт. Она мечтает свести всю семью вместе в США.

Сын Наташи Королёвой узнал, что у него есть сестра, в эфире шоу "Секрет на миллион". Парень, который всегда думал, что он у матери один, горит желанием познакомиться с девочкой.

Королёва не намерена скрывать от Архипа свою внебрачную дочь.

"Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом, но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно", — цитирует слова певицы Teleprogramma. pro.

Королёва в скором времени намерена сделать так, чтобы сын увидел сестру. Онлайн он уже общался с малышкой. Теперь она хочет организовать встречу кровных родственников в реале.

Наташа Королева шокировала публику признанием в том, что два года назад у неё родилась наследница в США. Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" заявила, что продала свою яйцеклетку американскому другу за 50 биткоинов (175 миллионов рублей). Малышка появилась на свет с помощью суррогатной матери.

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